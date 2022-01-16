徐志雄的2個兒子在爸媽影響下也是中心小義工，一家人因為付出讓生命變得更有意義。（林雅惠攝）

北高雄家扶中心16日於岡山扶幼館舉辦「第27屆義工聯合隊慶」活動，義工夥伴齊聚一堂並接受表揚，7支義工隊超過300義工夥伴，默默付出協助家扶中心推動扶幼工作不遺餘力，其中有20對夫妻檔，有些是婚後找到共同理念，有些是待子女成年後投入貢獻，都因為付出而找到人生方向及快樂。

北高雄家扶中心今日由多名扶幼委員會前主委共同頒發服務滿3年、5年、10年、15年、20年及25年的「年資獎」義工夥伴共49人，也表揚服務累積達1500小時以上的「衛生福利志願服務金銀銅質獎」12名夥伴；服務累積達500小時以上的「高雄市志願服務銀銅質獎」的17名夥伴，感謝義工多年來協助家扶中心推動扶幼工作。

7支義工隊超過300位義工夥伴，裡面共有20對夫妻檔，包含服務滿15年獲表揚的徐志雄及太太王瑜安及滿5年的涂嘉村和太太羅貴月。

徐志雄和王瑜安對於服務社會有共識，婚後一起加入了鳳山展愛隊，參與中心大大小小的兒保宣導活動，因長期協助活動，也讓宣導內容深植並實踐在2人親職教養中，2個兒子在爸媽影響下也是中心小義工，一家人因為付出讓生命變得更有意義。

涂嘉村和羅貴月太太在子女長大後一起投身社會服務，加入了鳳山展愛隊，涂嘉村為公司老闆，覺得身體力行的付出會比只有捐款更有意義，即便工作忙碌也盡可能排除萬難協助投入服務；羅貴月過去為家管，在家相夫教子，加入義工隊後像是拿到了一把鑰匙開啟了另一扇門，拓展了自己的人際關係，從害羞內向變得能在團體中發言。