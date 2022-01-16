基隆44歲黃姓男子獨自一人居住，昨天早上親戚因聯繫不上，前往住處發現黃男陳屍在床上，左胸插著針筒，一旁有1包約0.4公克白色粉末，疑似為毒品海洛因，檢警今天相驗後，認定無他殺嫌疑，不排除是吸毒過量致死，已抽血檢驗，並將遺體發還家屬，將向上追溯毒品來源。

據了解，黃男有毒品前科，平時沒有工作，獨自一人居住在基隆，近日身體狀況不佳，頻繁出入醫院治療，並有長期酗酒情形。昨天上午其姑姑因聯繫不上，前往住家查看，發現姪子已陳屍床上，胸口插著一支針筒，嚇得趕緊報警。

檢警調查，男子住家擺設整齊，現場無打鬥痕跡，但在床邊查獲一包0.4公克粉末，疑似為海洛因。今天檢察官相驗後，認定無他殺嫌疑，不排除是吸毒過量致死，已抽血檢驗釐清死因，並追溯毒品來源。

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