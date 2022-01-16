關於總統蔡英文「論文門」爭議，旅美學者林環牆今（16）日指出，倫敦大學新任「資料保護暨資訊法遵」主管米爾威勒（Suize Mereweather）日前透過電子郵件表示，倫敦大學承認「本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊」。對此，東華大學教授施正鋒直言，倫敦大學的回應是很有技巧性，並指出蔡英文的基本盤，並非是獨派和傳統民進黨支持者。

施正鋒今天在政論節目《新聞大白話》中表示，倫敦大學的回應是很有技巧性的，他們說沒有授予1.5個博士，但也沒有說到底有沒有給蔡英文一個學位。現在這場攻防戰當中，倫敦大學各單位是各自為戰，他們除了有政經學院以外，還有亞非學院等等，根本管不了到底是怎麼一回事。

施正鋒指出，論文第一頁應該要有所有口試委員的名字，而最不合理的，是為何要塵封那麼久？有什麼國家機密？現在蔡英文的做法就是裝死，民進黨裡好像也沒有其他人出來幫她講話。

施正鋒坦言，台灣所謂的獨派，已經差不多都被摸頭了，沒什麼好說的。而海外一部分，比如北美教授協會，他們不講話，就是有意思；另外還有一些每次出來寫文章的，我們都沒聽過，連在哪裡教書、是兼任還專任都交代不清楚，這裡面一定有鬼，可能是某種海外側翼。同時，施正鋒也說，蔡英文的基本盤不是在獨派，也不是民進黨傳統支持者，而是有新拉的支持者。