紫金礦業公布，預計2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣（下同）156億元，與2020年相比將增加約90.91億元，增長139.67％。

陸媒引述紫金公司公告指出，預計2021年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約145億元，與2020年相比將增加約81.78億元，年增129.36％。

數據顯示，2021年公司主要礦產品產量為礦產金47.5噸，年增17.28％。礦產銅58.4萬噸，年增28.92％。礦產鋅（鉛）43.4萬噸，年增14.81％。礦產銀309噸，年增3.34％。鐵精礦424.8萬噸，年增9.71％。期內，礦產銅、礦產鋅、礦產銀、鐵精礦銷售價格上升，礦產金銷售價格下降。

紫金集團與集團合營公司卡莫阿控股之子公司卡莫阿銅業的包銷協議顯示，集團之子公司金山香港按照一定比例包銷卡莫阿銅業的礦產銅，期末部分存貨未對集團外銷售，已抵銷報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤約4億元。