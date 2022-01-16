宜蘭1名老婦人去年7月因趴在排水溝的水面，經宜蘭縣消防局搶救後送往加護病房治療，仍不幸離世，老婦的女兒賴雅怡（左四）為感謝消防員的救護辛勞，並紀念母親，今贈予具有CPR強制給氧模式的自動傳輸呼吸器（ALS型)等救護器材。（宜蘭縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

宜蘭1名老婦人去年7月因趴在排水溝的水面，宜蘭縣消防局獲報趕赴搶救，並送往加護病房治療，怎料7天後仍不幸離世，老婦的女兒賴雅怡為感謝消防員的救護辛勞，並紀念母親，將思念化作捐贈，今贈予具有CPR強制給氧模式的自動傳輸呼吸器（ALS型)等救護器材，盼提升縣內救護量能。

消防局表示，去年7月10日救災救護指揮中心接獲2名foodpanda外送員報案指出，2人在冬山路二段附近聊天，看到有名老婦人坐在排水溝旁，不久後回頭竟未看到老婦人，直至到排水溝查看，才發現老婦人已趴於水面，請求救援。

經消防局救災救護指揮中心派遣冬山分隊救護車及小型水箱車出勤，由救護員李逸鎮、林珮吟、陳長昇及救助手陳佳敬前往搶救，將老婦人緊急救護處置後送博愛醫院，搶救後轉加護病房，不過仍在7天後不幸離世。

老婦人女兒的賴雅怡為紀念母親，感謝消防員救護辛勞，今在第二大隊冬山消防分隊辦理捐贈，由第二大隊大隊長林文雄代表受贈。

消防局指出，受贈的器材未來將配置在冬山消防分隊，總經費合計19萬8500元，其中自動傳輸呼吸器（ALS型)是目前全縣第一具，單價約18萬元，具CPR強制給氧模式，可提供救護員更多時間執行其他救護處置，減少救護員的負擔，且病患若有自主呼吸時，機器會立即停止給氧功能，不會影響病患復甦後肺泡傷害。

消防局長徐松奕表示，宜蘭縣消防局去年度執行無生命徵象患者共517件，康復出院24人，急救成功率自前年18.47％提升至21.66％，感謝賴雅怡的愛心捐贈，期望自動傳輸呼吸器（ALS型)的加入，能再提升康復出院比例，造福更多家庭。