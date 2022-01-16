曾獲「金曲歌后」的台語歌手李愛綺（原藝名：李嘉），身高僅153公分卻擁有絕佳比例，2008年她和美籍老公Duke結婚，育有一對子女家庭美滿，近年積極發展副業，砸下千萬重本在東區開設瑜珈會館「THE KEY」，沒想到營運狀況卻受到疫情重創，確定將在1月底停止營業；健身房今(16)日向支持者們心痛宣布：「抱歉，我們讓您失望了」，消息傳出引發熱議。

李愛綺經營的健身房「THE KEY」今(16)日於官方臉書粉絲團宣布，該中心已經確定在1月31日停止營業，在圖中以英文寫上「永久關閉」字樣，並說明：「因為新冠肺炎爆發以來，經營狀況受到嚴重影響，最後撐不下去只能忍痛採取關閉的決策，相當感謝會員長久以來的支持」，雖然公司在受創期間不斷嘗試且積極尋求各界幫助，但收支仍無法平衡「每個月進入頻頻虧損的狀態」，一直努力到最後一刻才不得不進行妥協，最後感傷地說道：「在此再次感謝並真心抱歉，我們讓您失望了」。

「THE KEY」健身房最後也強調，雖然停止營業，但經營的公益理念以及所有慈善事業仍會繼續進行，包含「淨灘、送暖街友、 Giving Tree」等活動，也都會透過粉專持續更新，希望想要參與的民眾可以繼續關注，另外因為停止營業關係，即日起也開始進入清算程序，系統會自動終止扣款，公司也會依照扣款日比例進行退費程序。

事實上，李愛綺在去(2021)年疫情爆發時就曾透露，健身房配合政府法令停業，無奈房東不願延租、降租，租金成本加上薪資、營運費用，月虧150萬元，讓她無奈：「沒有收入一直在燒錢，人生當中沒有那麼可怕過」，好不容易撐到三級警戒過去，不料本土疫情再度延燒，加上健身房入不敷出，只能忍痛宣布關閉。