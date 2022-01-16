海盜隊官網16日宣布簽下3名球員，其中包含來自台灣的投手張弘稜，簽約金為50萬美元，成為隊史第10位、現役第3位台將。如願達成「美」夢，張弘稜說：「很榮幸能被海盜相中，未來我會努力做好每一步往更高的層級去邁進。」他預定今年春天赴美投入球季，展開職業生涯。

190公分高的投手張弘稜，三民高中畢業後未投入中華職棒選秀，也沒有加入大專球隊，而是選擇業餘成棒為旅外之路備戰。近年他不斷提升球速及變化球種，更在Nike台灣青棒菁英訓練營被大聯盟強投野茂英雄評論有跳躍式的成長，只要再把身體練壯一點，一定能有機會旅外。

海盜隊副人資長Max Kwan表示，張弘稜是一位非常有潛力的選手，球團對他也寄予厚望。對於能被海盜球團看中，張弘稜說：「很榮幸能被海盜相中，未來我會努力做好每一步往更高的層級去邁進。」

張弘稜棒球起步較晚，國中才開始接受正規棒球訓練，雖然身材較為單薄，但他有身高、協調性又好，從高一最快球速僅有138公里到現在能飆到151公里，並在高中畢業後多練出了新武器切球，未來到美國增強自己的肌力，希望在球速上能持續突破。