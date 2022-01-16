立委江啟臣與會計師公會、台灣新世代關懷協會，16日於東勢東聖宮前舉辦「寒冬送暖溫馨關懷」活動。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

歲末年終之際，立委江啟臣與中華民國會計師公會全聯會、台中市會計師公會、台灣省會計師公會、台灣新世代關懷協會，16日於東勢東聖宮前舉辦「寒冬送暖溫馨關懷」活動，捐贈白米1000包，合計2500公斤給大山城地區的學校、社區關懷據點、鄰里辦公室等。

江啟臣表示，他與會計師公會合作已經第4年，會計師公會看似平凡的舉動就像冬天暖陽，為社會的角落注入溫暖與陽光。受贈單位遍及豐原、大山城等地區，每年都有數十個單位受益，特別是各個社區關懷據點，身為照顧地方長者、弱勢族群的第一線，需要各界的協助，才能讓他們協助更多的人。

江啟臣說，會計師公會長期以來默默地幫忙，實在讓人感動，特別是新冠疫情影響之下，讓社區關懷據點的功能更為重要，因此期待社會各界能多多幫忙。會計師公會郭理事長補充說明，期待新的虎年台灣能夠福虎啟程，大家都能健康。同時謝謝全體會計師愛心捐款，希望藉此略盡棉薄之力，能有更多社會資源，挹注社區關懷。

台中市會計師公會理事長郭聰達說，會計師公會取之於社會、用之於社會，一直以來都投入各項社會公益，他們會持續跟江啟臣攜手合作，幫助社會各個需要的角落。