有「網紅推手」之稱的導演圤智雨，日前執導鄧佳華的首部AV作品引起話題，最近他在臉書發文，透露被朋友詢問「什麼是網美？」他思考了一下竟回「大部份的網美都是雞吧」，還提出4種關鍵點，掀起熱烈討論。

圤智雨在臉書專頁「戲引子」發文，直言「網美幾乎都是一群口不擇言的雞組成的」，接著舉4個例子，稱都是各大經紀人常遇到的。第一種是明明想靠露紅，不想努力，但總會說自己不想像哪個人氣網美一樣大尺度，因為會覺得很low，可結果自己卻在其他社群平台尺度更low，「露到都露點了還在口不擇言」。

第二種則是開價都開天價，因為太貴接不到案子又愛說自己窮，卻又總能吃好住好，包包單品還能一直買，「內行人都知道有賣淫了，還裝自己是仙女，真是口不擇言」。第三種，有些網美喜歡接一些曝光度高但沒什麼錢的案子，且依舊收入與娛樂比例不平均，若被問到為什麼可以過那麼好，她們就會回因為有在投資不缺錢，讓圤智雨忍不住開酸：「會投資賺那麼多還可以接一些賜奉神明的低價工作，真的是好會投資呀，怎麼我認識的大老闆玩投資的女老闆都不會這樣搞自己呢？真是好愛妳們的神明呀，真的沒有賣耶，真心口不擇言呀」。

最後，圤智雨更直接點出這些網美年紀輕、學歷低，「但總是每個月都能上新聞說自己投資好神，可買房買車，遇到好老闆好伯樂，真的是好棒棒，好口不擇言呀，當觀眾白痴就是了」，令他直呼「人生就是各種騙呀」。