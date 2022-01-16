對於有綠營支持者嘆現在生活比2018年還要糟，前民進黨立委郭正亮點出政府除了紓困外，沒有經濟作為，問題在這裡。而資深媒體人黃暐瀚揭露2020年出生人口16.5萬人，死亡17萬人，進入交叉，並指出這是國安問題，只是現在大家都只關心選舉。

有民進黨支持者日前表示，房價完全沒有絲毫降，越打越貴，人民痛苦指數飆升，政府都在歌功頌德，而現在的生活比2018還要糟。他雖然支持民進黨，但現在真的受不了，「你們交出的成績單，人民無感！」

前民進黨立委郭正亮16日在《新聞大白話》指出，政府一直在強調光明面，當然有光明面，譬如科技業大賺、海運三寶大賺、股市創新高，問題是嘉惠多少人？人均超過3萬美元，也是科技業帶上來的。他強調，尤其是被疫情打到的觀光業、餐飲業、旅行業、八大行業，這些人都苦哈哈的，現在疫情又來了，這些人又要再苦一次，要再一次紓困？而除了紓困之外，沒有經濟作為，問題在這裡！

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮舉例，經濟部長王美花說要在各大超商放平價專區，落實了嗎？經濟部更應該做的，降貨物稅是最快的。但有些不是貨物稅的問題，就真的變貴了，因為供應鏈阻塞，供給變少了。所以應該真的要下決心，政府如何讓這些人生活壓力不要這麼大，不要都在想科技業、海運三寶、股市。應該要去想比較沒有能力賺錢的這些人今年要怎麼過。

資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

黃暐瀚揭露數據，民國55年出生人口是42萬人，民國63年出生人口是36.9萬人，到了2020年出生16.5萬人，死亡是17.3萬人，進入交叉。他強調，「這是國安問題」，年輕人壓力變大，現在民眾是沒有快樂的感覺，以後下一代是有痛苦的感覺，因為人變少了，沒人消費，服務業、長照也都找不到人。這個問題比選舉更重要，只是大家眼前都在關心選舉，選贏就好。