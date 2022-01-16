長榮海運豪發40個月年終獎金消息曝光後，貨櫃三雄年終備受關注，外傳萬海航運（2615）將發出12個月外加每人100萬元，光是基層員工就可以爽領33.7個月，不過萬海回應，這是外面謠言，純屬猜測，萬海的薪資獎金都是秘密制，不會對外公布，以往都是放假前幾天發放，員工才會知道各自獎金，今年也是。

日前有長榮海運員工透露年終獎金高達40個月，消息一出震驚各界，並引起外界好奇，被稱為貨櫃三雄的陽明、萬海是否也將跟進，根據《ETtoday新聞雲》報導，與萬海往來密切的大型海運承攬公司負責人透露，萬海年終獎金可能是12個月外加100萬元，以基層員工來說，平均約33.7個月。

貨櫃三雄年終拚場，市場16日傳出萬海航運年終獎金是12個月加100萬元，萬海表示，公司從過去到現在的慣例，年終獎金都是依員工績效作為發放標準，公司一定會善待員工，看公司各項福利制度就知道了。

據了解，萬海去年年終是根據考績發2到8個月，至於今年是否如外傳的12個月再加贈百萬，還不得而知；不過目前已知，日前股東會已通過修改員工分紅最低成數，由原本的1%降至0.6%。

哭了!年終獎金9年來最低 民哀號:最慘的一年

海運今年獲利亮眼，貨櫃三雄中，陽明前3季累積每股盈餘EPS達32.73元，長榮30.27元，萬海也有28.37元。繼長榮海運40個月年終獎金消息曝光後，外傳陽明今年紅利獎金可望有7個月以上。