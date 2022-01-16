沙鹿區德林宮16日邀請31位書法名家揮毫春聯贈送民眾。（德林宮提供／陳淑娥台中傳真）

沙鹿區德林宮16日邀請31位書法名家揮毫春聯贈送民眾。（德林宮提供／陳淑娥台中傳真）

沙鹿區德林宮16日邀請31位書法名家揮毫春聯贈送民眾。（德林宮提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區德林宮特於迎春虎年前夕，16日邀請31位書法名家共同揮毫春聯贈送民眾，祝福大家福虎昇豐好運到；同時現場也進行第7屆德林福德盃全國書法比賽頒獎，表揚獲獎人員，其中受刑人參賽格外踴躍，佔全部作品近半。

主委王世雄表示，為推展翰墨書香教育，感念土地之神－「福德正神」守護鄉土民眾福祉之恩德，已連續辦理7屆全國書法比賽，希能藉由書法美學淨化社會風氣，型塑和諧良善人性光輝。

今年比賽延續辦理勵志組別(參加對象為法務部矯正司所屬機構矯正中之人士)，並以「是非不必爭人我，彼此何須論短長，世事由來多缺陷，此身那得免無常。」及「感激傷害你的人，因為他磨練了你的心志，感激欺騙你的人，因為他增進了你的見識，量有多大福氣就有多大。」兩個題目來鼓勵受刑人參賽，勵志組共收到近500份作品，佔全部比賽作品近半數，充分發揮書法習寫安定心境，轉化善念的正面效益。

初賽評審由退休校長彭營發、彰化縣書法學會理事長吳啟林、敦品中學教導員葉修宏、東山國小主任林仁傑擔任；複審評審則邀請明道大學中國文學學系教授李憲專、臺灣藝術大學專任退休教授林隆達、國立台南大學退休教授黃宗義、逢甲大學游翰堂漢字文化中心博士蕭世瓊、全國語文競賽評審委員駱明春等人擔任。

今年比賽共收到來自全國千餘幅作品，盛況空前，去年11月24日完成第一階段初賽，從社會組、高中大專組、國中組、國小高年級組、國小中年級組中各擇優錄取50名，12月4日假沙鹿高工進行現場總決賽，前三名獲獎人員獲頒台中市府獎狀及獎金，社會組前二名更受邀參與本次名家揮毫贈春聯活動。

王世雄指出，年節將屆，現場揮毫春聯展現筆鋒情感，跟印刷版春聯呈現完全不同質感，除了字體殊異，有的書法家以圖文並茂、或對聯內容符應各行各業吉祥用語，讓這項優良傳統更具多元創意。

德林宮表示，活動特別聘請大師周良敦進行開筆，並邀請張自強、王振邦、彭營發、吳啟林、黃進傳、陳文濱、譚誠明、紀冠地、王金印、林仁傑、戴毓利、韓紫琦、黃晟宏、王清誌、黃 瀛、蔡永洲、吳國毅、葉修宏、陳姵君、陳彥君、楊晁承、沈昱佐、簡豐益、林靖凱、陳佳琪、鄭仕杰、胡禕倩、楊紫英、沈志龍、王濬智共31位一流書法名家共襄盛舉。

另也邀請竹林國小管樂隊A團、竹林國小附設幼兒園、中正國小舞蹈校隊、社團法人台中市山海屯啟智協會、Latin girl band舞蹈團、AOYAMA band樂團等團體進行表演，結合藝文活動炒熱過年氣氛。