台中市南區慈警會及人醫會，日前至市警第三分局進行「愛灑活動」，15位師兄師姐們幫員警量測血壓，為員警的健康把關，現場親煮香醇咖啡及小蛋糕，且帶來象徵「蘋」安大「橘」的蘋果及橘子，意味祈求員警出勤平安、天下無災，讓波麗士們獲得愛與活力。

「110年加強重要節日安全維護工作」將忙碌展開，近日天氣忽冷忽熱，南區慈警會及人醫會15位有醫師及護理師執照的師兄師姐探訪第三分局，現場並為員警量測血壓時，不忘細細叮嚀保健，更用心準備熱騰騰的現煮咖啡及美味的小蛋糕，不僅員警身體健康得到照顧，親切的關懷更讓暖意蔓延，獲得滿滿的幸福感。

台中市警第三分局指出，警察常日夜顛倒、吃飯時間不定時，及身處高壓的工作，很多員警普遍有血壓偏高的問題，尤其天氣不穩定，容易影響血管收縮，導致血壓升高，「警察守護社會治安，但是員警的健康也要有人守護」，感謝民團給警方鼓勵與支持。

台中市警第三分局長張則誠說，感謝慈濟團體恤員警的辛勞，以實際行動傳愛給予員警支持與鼓勵，支撐警方堅守信念持續前進，「110年加強重要節日安全維護工作」，警方盡全力貫徹治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，傳遞善念守護轄區治安、關懷弱勢，讓這個社會多一點正能量。