確診的案17932曾於1月11日晚間到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，購物中心緊急閉店清消。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

遠東SOGO百貨新竹店今晚在臉書公告，配合政府疫調足跡，於今日晚間7點閉店，為保障消費者及員工健康，進行全店預防性消毒。連棟的巨城購物中心也表示傍晚接獲新竹市衛生局通報有確診者足跡後，即提前閉店進行全館清潔消毒工作。

巨城購物中心表示，除了提前閉店全館消毒，也將對所有路徑的專櫃人員及工作同仁實施PCR檢測，並於17日暫停營業1天持續進行清消。日後亦將持續嚴格執行各項防疫措施，確保全體工作同仁以及消費者健康安全。

新竹市政府證實案17932曾於1月11日晚間到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，為當天稍早收到新竹縣政府通報，疫調後查明該確診者為新竹縣某科技大學女學生。

新竹市府立即啟動應變措施，該餐飲店啟動場所清潔消毒工作，並自即日起至19日暫停營業。目前市府已於購物中心共同啟動同時段員工與用餐顧客名單調查，以進行後續匡列與採檢。

藏壽司新竹巨城店也公告，因應百貨消毒作業，即日起至18日（二）暫停營業3天，直到19日（三）才恢復正常營運。