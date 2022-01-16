中職裁判體驗營16日登場。（毛琬婷攝）

中華職棒裁判體驗營16日在天母棒球場登場，這次體驗營吸引近60名素人報名參加，下午壓軸登場的「抗爭議處理狀況說明及體驗」課程由資深裁判扮演抗議的教練，讓學員了解該如何處理及使用驅逐出場的時機，經過一天的課程，也讓學員大嘆，裁判真的不容易。

這次體驗營安排各項課程，包含基本判決手勢、壘審判決體驗、主審基本站位說明、主審好球帶體驗、抗爭議處理狀況說明及體驗。課程中也現場模擬各式判決爭議狀況，裁判講師針對個別狀況現場教授如何應對場上爭議，也提到裁判必須平靜陳述現場狀況，不能夠有太大的情緒起伏，面對來自場上球員、教練的抗議，必須秉持公正態度、展現高EQ，讓比賽能夠順利進行，是裁判最重要的目標。

中職秘書長楊清瓏說：「這次體驗營主要有2個目的，球迷平時對裁判指指點點，現在讓球迷有機會可以體驗看看當裁判，要達到專業判決不是那麼容易的，尤其裁判要公正執法和瞬間判斷，這是很大的挑戰。另外也是希望透過這次體驗營，讓中職裁判能教學相長，透過教學找出自己的盲點。」

而近年來各國職棒為了提升判決精準度，紛紛引進多種運科系統，中職也不例外，楊清瓏說：「未來中職會繼續與科技部合作，體育署也會協助，建構更好的系統，希望每位裁判的判決精準度能提升至95%。每場比賽後也都會與裁判討論、檢討，希望能降低錯誤率。」

至於韓國職棒本季開始擴大好球帶，中職目前採觀望態度，裁判長張展榮補充說：「其實我們也都有在關注各國職棒的好球帶情況，韓職的部分是提高好球帶的上緣，左右並沒有放寬，如果是上下放寬的部分，日職已經用了10多年，中間較高的球都會判定為好球。」