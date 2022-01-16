1922公費疫苗預約平台日前重啟開放民眾預約第三劑疫苗，但有許多民眾反映，預約高端疫苗後卻找不到醫療機構接種。衛福部長陳時中也坦言，自己的太太也在抱怨此事。前民進黨立委郭正亮直言，現在的問題是，有很多人想打第三劑疫苗，但不論是哪種廠牌，大家都排不到；他還透露，有計程車司機跟他說，預約了好幾天卻仍登記不到莫德納。

郭正亮今天(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，有一堆人在臉書上說想打高端打不到，有些應該是真的。因為這次想打第三劑疫苗的有大概700萬人，每一種都排不到，「我昨天坐計程車，問駕駛，第三劑應該開始排隊了吧？ 他就說，排了啊，好幾天去登記莫德納都登記不到」。

郭正亮坦言，每一種疫苗都有很多人想登記，可是都排不到，因為施打的量能出不來，但事實上台灣的施打量能一天可以到二十萬人次左右，不知道為何這次不用這樣的方式？想要打的有700萬人，為何不擴張注射疫苗的點？

郭正亮指出，以前用體育館的場地安排大家排隊打疫苗，也得到好評。現在這麼多人想打疫苗，為何不讓大家在過年前能打到？除了高端以外，莫德納、BNT也要都能打到。他更預估，現在至少還有兩三百萬人在排隊，不知道指揮中心怎麼處理。