1張廟籤掀出不堪姦情！台南1名男子去年與妻子小芳（化名）離婚，離婚時小芳已懷孕，日後男子找到胎兒超音波照與1張廟裡求籤，求籤旁附有紙條稱「夢見全家相聚燒金紙，因有身孕不便入廟，託腹中子之父『蔡男』代替詢問求解」，他因此懷疑小芳在離婚前就與該「蔡男」外遇並懷孕，法院判小芳須賠25萬。

判決書指出，男子在去年9月與妻子小芳離婚，但事後卻發現小芳5月時就與1名蔡姓男子互動親密，2人還互稱寶貝，小芳甚至寫下紙條「夢見全家相聚燒金紙，因有身孕不便入廟，託腹中子之父蔡男代替詢問求解」讓蔡男到廟裡求籤；男子認定小芳在仍有婚姻時就與蔡男發生關係並懷孕，提告求償100萬。

不過小芳在法庭上辯稱從未懷孕，也沒見過醫院超音波照與委託求籤的字條，並反控是男子擅自登入她的臉書，並將她與蔡男的親密照下載後竄改日期，稱一切都是男子自導自演；而蔡男則稱起初與小芳交往時不知道小芳曾結婚，事後對方稱已完成離婚，2人才持續交往，並無侵犯男子配偶權。

台南地院審理認為，男子提供的醫院超音波照片中有小芳姓名、生日及預產期等資訊，具有高度正確性，而小芳稱遭盜用照片竄改資料，卻無法提供原始照做比對，此外檢方還查出小芳與蔡男都在同1天辦理離婚，因此依種種證據判斷2人有不正當關係，判小芳需賠償25萬，蔡男則不須賠償。