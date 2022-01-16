對於因應Omicron擴散的最新防疫措施，元大金控在16日傍晚宣布，自17日起，取消所有實體會議及教育訓練，改採線上形式辦理，並且要求集團全體員工必須確實執行「午休用餐禁止群聚共食」。同時，元大金繼上周宣布對桃園地區18個據點採取的多道新增防疫措施之後，16日也宣布，將進而把北北基，以及新竹的據點，納入限制範圍。

元大金對於上述地區的證券、銀行營業據點，所要求的防疫措施包括：一、除目前已要求之全時佩戴口罩、桌面配置隔板等防護外，上述營運據點並需佩戴防護面罩及手套。

二、為保障客戶健康，來訪賓客進入營業廳均須落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制，且等候區座位必須嚴格遵守「梅花座」配置，以有效保持社交距離。

元大金也指出，自去年五月三級警戒啟動後，元大金集團至今仍實施上下班分流，並嚴格要求辦公區域內全時佩戴口罩，限制同仁跨棟、跨樓層交流，避免室內集會活動，宣導會議與教育訓練以線上形式辦理；另為確保營運不中斷，並落實內控與資安，各子公司將視疫情及實際營運需求，啟動異地備援作業及居家辦公。