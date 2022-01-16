《英雄聯盟》前世界冠軍「Toyz」（劉偉健）去(2021)年因涉嫌販售大麻煙彈入獄，昨(15)日遭到前工作夥伴「周周」爆料多次發生詐賭事情，更與女友「奈奈」聯手框騙網紅「丁特」以及其他人，甚至被其他被騙的人抓包後索賠600萬。對此，被影射成被害者的網紅「金旋風」今(16)日直接將詐賭主嫌Toyz邀請上直播公開整個事件過程，這也是他出獄後首次公開露臉談論，Toyz對詐賭坦承不諱表示：「我是垃圾」，引發群情譁然。

Toyz表示，他們用了魔術牌，上面有記號可以看到，是與「周周」一起在魔術店買的，因此他們可以提前知道能不能「撞柱」，這是第一次用「射龍門」的遊戲出老千。在第一次嚐到甜頭後，兩個人在淘寶上買了更多可以透視的牌，周周問Toyz有沒有搞頭，就將這副牌帶到金旋風家出老千，因為是兩人共同策劃，錢也是與周周平分。

（影片來源取自《金旋風》若有移除請見諒）

在最後一次的時候，「金旋風」邀請三位朋友，加上Toyz、周周四家對賭，但整局過程非常「燒」，金旋風怎樣都輸，因此才覺得事有蹊蹺，整個過程中他大概輸了300多萬，加上周周兩人大約贏了快六百萬，最後直接被抓包，但因為「不想公開」所以簽了保密協定，只要600萬還回去，事件就不會遭到公開，但最後一次金額很大的並沒有「丁特」在內。

而之所以Toyz願意露面，是因為周周先公布影片，他（Toyz）才去密(訊)金旋風問「能不能談好這件事？」，但金旋風同時也表示，邀請他上直播並不是要幫他洗白，而是由他「自己公開自己所做過的事情，而不是由別人公開，也給所有人一個交代」。

對此，Toyz率先坦承自己是「垃圾」，並對丁特、金旋風以及被事件牽連的人道歉，都是他跟周周兩個搞出來的事。Toyz先說在原本索賠「600萬」金額後，當天賭局的受害者又再度私下跟Toyz要「800萬」，Toyz也認為自己理虧，因此得硬著頭皮付下去。但這時候Toyz與周周的意見就分歧，周周並不願意付，且如果不是因為Toyz是公眾人物不會有如此這麼大的金額，但恰巧涉販毒案就爆發。

而Toyz當時的女友實況主「奈奈」（陳映瑜）之所以疑似也牽涉其中，是因為周周昨(15)日晚間更新Toyz的YouTube頻道，表示Toyz獲釋後，控告他提告侵占公司財產，目前雙方正在進行頻道的經營權官司。周周說自己曾非常欣賞劉偉健，兩人感情非常好，甚至曾同居一年，就像親兄弟一樣。

（影片來源取自《Toyz》若有移除請見諒）

而兩人友情消失的轉折點是Toyz詐賭，周周指控Toyz曾買了一副詐賭用的撲克牌，還找來好友丁特、丁特好友一起玩射龍門，成功詐賭丁特，事後東窗事發遭丁特求償600萬元，否則就要公開詐賭一事。影片中周周還曬出公司內部對話截圖，顯示奈奈也牽涉詐賭事件，奈奈發言：「要不要去圈錢」、「應該有幾個白癡，可圈」、「打一打說射龍門」、「然後帶牌，洗他們錢」、「妞妞我沒做牌哦」、「我狂妞妞」。

周周表示，之後Toyz因為販毒遭逮捕，他緊急替劉找律師處理官司，聯繫多人處理後續大小事，但Toyz卻誤解他企圖侵佔YouTube頻道，在Toyz交保獲釋後，雙方也談好要見面處理經營權，但他（周周）卻先收到警方通知，才得知Toyz嘴上說和平溝通，實則已經向他提告侵佔，他才心死，認為一切交由法律處理。