當代傳奇劇場作品《蕩寇誌之終極英雄》，結合科技影像和真人演員，觀眾身在其中，會有被影像包圍的感覺。（双融域提供）

科技能為表演帶來全新的感官驚奇，當代傳奇劇場將原本是舞台劇的作品《蕩寇誌之終極英雄》，轉換成真人演員與數位影像演出，觀眾在現場可看見四面八方的影像，一場英雄好漢在竹林裡泡湯的場面，觀眾也可感受到360度的水花影像，既是看展也是看表演，沉浸在特殊情境裡。

藝術總監吳興國表示，「這次的表演經驗和在傳統劇場很不同，上下左右都有影像，觀眾在這裡能感受到沉浸影像和表演，這是最大的享受。」製作人林秀偉表示，「這次開創新的展演模式，可說是台灣藝文團隊踩出元宇宙的第一步，希望未來可以跨進國際。」

《蕩寇誌之終極英雄》故事取材自經典文學作品《水滸傳》，描述108條英雄好漢身披錦襖、頂盔掛甲的熱血淋漓戰場傳奇。吳興國表示，由於上下左右都有影像，為此，安排座位成為一大考驗，「觀眾身在其中，會有一種被影像包圍的感覺。」

吳興國表示，原本在《水滸傳》裡並沒有英雄好漢洗澡的場面，在科技的輔助下，他們設計了這個橋段，「一群英雄打仗累了要洗澡，大家一起在竹林裡泡湯，觀眾可感受到水花，還看得到刺青。」

林秀偉表示，打造高科技劇場，資金是很大的關鍵，這次就使用了40部高科技投影機，在一個大空間裡伸展。吳興國表示，全劇結合了搖滾音樂、古典故事、詩詞文學，還有水滸傳不同人物個性，「一部作品最重要的還是內容，將豐富的表演藝術內容和前衛科技結合，會相得益彰。」演出即日起至2月6日將在台北101五樓双融域登場。