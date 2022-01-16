73歲吳姓男子疑因家產分配不均，持水果刀砍傷胞弟及弟媳。（翻攝畫面）

疑因家產分配不均 兄持水果刀砍傷胞弟及弟媳。

疑因家產分配不均 兄持水果刀砍傷胞弟及弟媳。

73歲吳姓男子疑因家產分配不均，與69歲胞弟早有嫌隙，12日下午7時許酒後騎機車再度前往胞弟位於新北市板橋區信義路住處理論，雙方爆發口角衝突，吳嫌一怒之下持水果刀砍傷胞弟及弟媳，攻擊力道相當大，連刀柄都砍斷，所幸傷者送醫後無生命危險，警訊後依殺人未遂罪嫌將吳嫌移送地檢署偵辦。

據悉，吳嫌不滿家產分配不均與胞弟早有嫌隙，12日下午7時許酒後騎機車再度前往胞弟位於新北市板橋區信義路住處理論，吳嫌與胞弟發生爆發口角衝突，當場拿出預藏水果刀攻擊胞弟及弟媳。

吳嫌攻擊力道猛烈，水果刀刀柄都砍斷，造成胞弟頭部、下巴及手部受傷流血，弟媳頸部及手部受傷流血，警消獲報到場，吳嫌乖乖就逮，所幸胞弟及弟媳送醫後無生命危險。吳嫌酒測值達0.19mg／l，警方訊後依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障