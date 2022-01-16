國道1號南下301.5公里處今天傍晚6點左右發生火燒車事件。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

國道1號南下301.5公里處今天傍晚6點左右發生火燒車事件。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

國道1號南下301.5公里處今天傍晚6點左右發生火燒車事件，一輛轎車與休旅擦撞後起火燃燒，占用中間及內側車道，台南市消防局獲報派出麻豆、下營分隊3車7人前往救援，到場時兩車已全面燃燒，幸好車上7名大人、1幼童都全部逃出，無人傷亡。

這起火燒車事件也造成該路段車速緩慢，回堵8公里，消防人員於6點48分撲滅火勢，晚間7點5分狀況解除，車流陸續恢復中，車禍原因正由國道警方調查釐清中。