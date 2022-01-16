國1台南段轎車互撞成2火球 驚悚火勢畫面曝 7大1小急逃 19:362022/01/16 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下301.5公里處今天傍晚6點左右發生火燒車事件。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下301.5公里處今天傍晚6點左右發生火燒車事件。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 國道1號南下301.5公里處今天傍晚6點左右發生火燒車事件。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 國道1號南下301.5公里處今天傍晚6點左右發生火燒車事件，一輛轎車與休旅擦撞後起火燃燒，占用中間及內側車道，台南市消防局獲報派出麻豆、下營分隊3車7人前往救援，到場時兩車已全面燃燒，幸好車上7名大人、1幼童都全部逃出，無人傷亡。 這起火燒車事件也造成該路段車速緩慢，回堵8公里，消防人員於6點48分撲滅火勢，晚間7點5分狀況解除，車流陸續恢復中，車禍原因正由國道警方調查釐清中。 轎車開國道自撞瞬間燒成火球 女駕駛急奔逃 國道1號后里大雅段拓寬 獲政院核定 #火燒車 #麻豆 #國道1號 #6點 #台南市消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 早餐備註「幫買威爾剛」女外送員超羞 網：救男人6點半 19:002022/01/06 社會 國一北上58K整車燒成火球 一度回堵6公里 18:402022/01/11 社會 合歡山驚見火燒車！台14甲鳶峰路段 廂型車狂燒6人逃生 14:362022/01/09 社會 國1北上虎尾段驚現火燒車 現場散滿地車殼 19:432022/01/12 社會 國1五楊高架火燒車 滅火後駕駛座驚見焦屍 09:102022/01/09 社會 罷昶、中二補選國民黨雙輸 沈富雄6點解析敗因 13:042022/01/10 政治 元旦連假國5恐塞爆 這天最慘！預估堵車15小時 13:192021/12/24 生活 人民幣中間價升116點 創逾一個月新高 11:002022/01/13 財經 台南麻豆轎車遭聯結車攔腰撞翻 一家4口傷母命危 08:322022/01/10 社會 南科機車焦屍案 凶嫌刺殺情敵再縱火 04:102021/12/30 地方新聞 警攔查毒犯驚見他「居家檢疫」趴趴走 幸好是虛驚一場 12:352022/01/07 社會 社會熱門新聞 Toyz剛出勒戒所又爆詐賭丁特 網紅前女友疑參一腳 - 社會 國1台南段轎車互撞成2火球 驚悚火勢釀現場回堵8公里 - 社會 為員警健康把關 慈警會量血壓贈「蘋」安祝福 - 社會 街友猝死超商 店員嚇壞：中午有來買泡麵 - 社會 社會9點檔》離職警成黑道頭號軍師 栽在侯友宜陳家欽手上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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