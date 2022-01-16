外傳新北市政府副發言人蔡畹鎣將投入新北市議員第8選區市議員選舉，被外界質疑，「侯家軍」恐淪為「侯衛兵」，新北市長侯友宜今天(16日)則回應，年輕優秀有經驗的年輕好朋友願意挺身而出，為國家人民多做事，都是值得鼓勵。資深媒體人韋安提出三點分析指出，若侯友宜沒有推舉年輕人，才是對不起國民黨，沒盡到爭取年輕選民支持的義務。

對於黃心華質疑侯家軍成員參選議員的適當性，是否代表朱、侯已開始角力？侯友宜說，最重要是鼓勵年輕人，能夠為他的理想跟抱負，腳踏實地為人民做事，任何人只要願意為國家人民奉獻，為這塊土地人民打拚就值得鼓勵。

蔡畹鎣則回應，新北正在改變，需要更多年輕人投入，帶來不同的思維，不用畫地自限，目前還在市府團隊中，好好做事、替人民做事，大家公平競爭，讓新北變得更好。

對於侯友宜的回應，韋安今天也在臉書上發文並提出三點分析指出：

一，像侯友宜這樣，有政治能量和影響力的，本來就有責任培養年輕人才。

二，有可能出來選新北議員的幾個副發言人，每個都有自身的「亮點」，而且都是能做事的類型。

三，侯如果不推年輕人出來，才是對不起國民黨，和沒有盡到為藍營爭取年輕人支持的義務。