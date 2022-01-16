稻江高商16日在高中聯賽木棒組第二階段對上高苑工商的背水一戰，在黃翰克首度完投9局以及劉清榮開轟加持下，以5比1勝出，形成同組3隊戰績同為1勝1敗，在比較過優質率後，由高苑、玉里高中晉級16強，首次挑戰木棒組的稻江則是止步第二階段，無緣再推進紀錄。

高苑首場10比3打贏玉里，玉里昨天又以6比0完封稻江，稻江今天對上高苑沒有退路，開賽先馳得點後，2局上包括劉清榮陽春砲再帶進3分入袋，高苑連換兩任投手才止血，郭俞延接手後一路投完全場，稻江在7局上以王凱安打再下一城，一路維持領先。

而高苑打擊僅在2局下利用張誠恩安打打破鴨蛋，遭到稻江先發投手黃翰克壓制，他以109球完投9局失1分，被敲出6安打，投出9次三振、1次保送，拿下勝投。

稻江雖打贏高苑，不過同組還有玉里，3隊戰績相同，比較過優質率(TQB，得分率-失分率)後，高苑0.18750、玉里-0.06250、稻江則是-0.11111，由高苑、玉里前進16強。

岡山B另一場賽況，穀保家商在三任投手蕭齊3局、沈家羲3局、林盛恩1局飆速帶領下，提前7局以7比0擊敗普門中學，前進16強。岡山A賽事，大理高中靠著張元愷後援守成，以5比3獲勝，挺進第三階段；善化高中則是在9局上演逆轉秀灌進5分，以5比4險勝崇義高中，搭上16強末班車。