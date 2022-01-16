紙風車劇團作品《雨馬》下周將到台中演出，屆時在台中台鐵新烏日站日出停車場，將有8場精華版演出暨靜態展示，紙風車劇團表示，希望藉由演出，對全世界因疫情受困的孩子們，傳達關懷與祝福，17日中午開放線上報名索票，每場限定1千人。

《雨馬》精華版演出以熱鬧歌舞結合客家音樂、火舞特技及劇場燈光特效，並加入近4層樓高的「雨馬」，將隨著劇情行走於台中台鐵新烏日站日出停車場，飛揚的馬鬃與彩虹顏色的尾巴，代表雨後幸福的約定，外觀以客家藍染發想延伸，上面繪著客家花布中代表喜氣跟富貴的花紋，穿插著客家老奶奶兒時零嘴的「餘甘子」（油甘）為紋飾，以現代時尚的設計呈現客家人昔日共同的記憶。夜間還有靜態「雨馬」大型裝置藝術展示。

主辦單位表示，現場將會以嚴謹態度配合防疫，觀眾需遵守防疫規定進場。1月17日中午12點起開放線上報名，每場限1千人，索完為止。演出將於1月21日至23日登場。