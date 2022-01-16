針對總統蔡英文的「論文門」，旅美學者林環牆今天（16日）則在臉書發文，指出倫敦大學原「資料保護暨資訊法遵」主管去年9月突被撤換，而新任主管米爾威勒女士 （Suize Mereweather）日前以電子郵件的方式回覆提問，稱倫敦大學承認「本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊」。國民黨台北市議員王鴻薇表示，LSE、倫敦大學都說沒有論文相關資料，質疑蔡英文的這些學者們會覺得，他們離揭開整個真相，是越來越近了。

王鴻薇16日在政論節目《新聞大白話》表示，倫敦大學的人事法遵長換人了，之前的法遵長大概不大願意談這件事，談得非常模糊。現在有人再去問蔡英文論文門有關的事情，新任的法遵長講得非常清楚，並表示在倫敦大學裡頭，有關蔡英文論文授予的資料，事實上並不在倫敦大學裡，這句話真的非常有意思。

王鴻薇接著表示，前一陣子LSE曾經有一個非常明確的答覆，就是有關蔡英文口試委員的名單，大家會想有論文，一定有口試及口試委員，但是口試委員的名單，還有口試相關資料，LSE卻說沒有這些資料，說是在倫敦大學裡；但現在倫敦大學又說，我們所有相關博士論文的紀錄，都是在這些學校裡面，意思似乎就是，「你要資料，不要跟我倫敦大學要，你要跟LSE要」。所以蔡英文口試資料變成鬼一樣，好像不見了。

王鴻薇指出，LSE說它沒有這個資料，倫敦大學也說沒有論文相關資料，而現在質疑蔡英文的這些學者們會覺得，他們離真相、而且離揭開整個真相，是越來越近了。王鴻薇認為，對蔡英文而言，獨派要去《紐約時報》登報，或繼續追查也好，感覺對鞏固她的權力或培養她的接班人，變得更積極，也更激烈，她可能已經擔心，假使未來不是民進黨執政、不是她的接班人執政，她的論文真相有可能揭開。