國道車遭撞「螺旋槳式」猛旋轉 強大離心力駕駛1招躲死（取自臉書「國道公路警察局」）

轎車遭撞恐怖自轉，駕駛靠1舉止保命！國道日前發生驚悚車禍，1輛紅車遭後車追撞後當場在路上「螺旋槳式旋轉」，至少水平高速轉了5圈，最後撞擊分隔島、車身一度側立路中再倒回正面停止，所幸駕駛無礙，駕駛事後驚恐地說「安全帶救了我很大一命」，因當時被安全帶緊緊繫住，才沒被強大離心力甩出車外。

臉書「國道公路警察局」日前分享1部影片，影片中1輛在國道行駛的紅車遭後方車輛追撞，車身當場像「螺旋槳」般不斷在路面水平旋轉，最後車頭撞擊分隔道，猛烈力道讓車身彈回路中，甚至一度側立再翻回正面，車身零件則不斷噴出；紅車駕駛事後強調「他撞我們的」，並說當時因有繫安全帶才沒遭噴出車外。

紅車駕駛事後受訪稱「安全帶真的救了我們很大一命，人都是這樣不見棺材不掉淚，我們這樣做（繫安全帶）才不會有（嚴重傷害），不然後果不知道會怎麼樣」，駕駛的脖子上還有1條明顯的深紫色安全帶勒痕；而國道公路警察局也在PO文說「如何降低傷害躲過死神，輕輕一扣抓住你命，保命唯有安全帶」。

紅車遭後車追撞後當場在路上「螺旋槳式旋轉」，至少水平高速轉了5圈，最後撞擊分隔島、車身一度側立路中再倒回正面停止，所幸駕駛無礙。（翻攝自臉書「國道公路警察局」）

其他網友則留言說，「怵目驚心、歷歷在目，當事者奉勸大家，安全帶安全帶安全帶」、「安全帶比氣囊更安全」、「還有小孩子的安全座椅也要正確使用，如果車內有抱小孩在懷中，真的是凶多吉少」、「就是一堆自以爲自己技術很好、愛開快車的人，自己要死別上路害人」。