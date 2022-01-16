大陸女神孫儷與全方位藝人鄧超育有一對子女，兩人經常在微博上曬恩愛，本(1)月9日孫儷才剛在微博曬出「九宮格」照片，分享當週的家庭趣事，9歲的兒子「等等」和7歲的女兒「小花」突然討論她和鄧超對家庭的貢獻，讓她感動不已。孫儷今(16)日又微博分享與鄧超的聊天記錄，並戲稱「鄧超不叫我『孫老師』了，叫我『長官』」並打趣說自己「地位有所提升」，各種花式秀恩愛閃瞎一票網友。

孫儷今(16)日在微博分享與鄧超的聊天記錄，寫道：「我在鄧先生心裡地位有所提升，他不叫我孫老師了，叫我……」，而從下方貼出的對話截圖中可見，鄧超竟稱呼孫儷為「長官」，並稱做夢都夢到孫儷訓斥他減肥，餓得睡不著，並透露已經「瘦了4公斤」，這樣的花式秀恩愛讓網友直呼：「太甜了！」，閃度爆表，恩愛幸福令人稱羨。

孫儷、鄧超夫婦經常恩愛放閃。（圖／截取自微博@turbosun）

而在一週前的9日孫儷曬「九宮格」照片表示，兩兄妹突然討論父母對家庭的貢獻，「小花」直覺地認為爸爸的貢獻大，因為他常不在家，為家裡賺錢，全家人才有飯吃；但「等等」立刻糾正妹妹的說法，並表示：「媽媽是放棄了自己的工作，奉獻了自己的時間來陪我們。」兩小兄妹的暖心對話，不僅讓許多網友感動不已，也讓「媽媽」孫儷直呼「有點感人」，直笑說：「下次『等等』再和我頂嘴，我可以原諒他3秒。」

孫儷、鄧超夫婦一家人幸福放閃。（圖／截取自微博@turbosun）

孫儷、鄧超夫婦一家人幸福放閃。（圖／截取自微博@turbosun）

而「爸爸」鄧超除了作為《奔跑吧兄弟》固定班底主持人之外，也加盟了《哈哈哈哈哈》節目，日前他公開了9張上節目的側拍照，畫面中鄧超穿著黑色運動服套裝戴著墨鏡出場，站在乾燥荒蕪的黃土地上，有他在的鏡頭裡都配有一隻動物，像是大公雞、小豬之類，鄧超一身勁裝但狀態卻是極其狼狽，節目組發給他一雙白手套捉拿小動物們，而鄧超滿頭大汗滿地飛奔，甚至被豬追到差點跌倒，還被拍到挫敗趴地，足見任務艱難，他搞笑寫道：「這樣的節目以後不會再錄了」，趣味發文笑翻所有網友。