確診的案17932曾於1月11日晚間到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，購物中心緊急閉店清消。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

對於確診個案17932曾於1月11日晚間到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，而另有民眾到巨城看電影，剛坐下被工作人員勸離，理由是有發現確診者一事，新竹市長林智堅今（16）晚間緊急在臉書回應，已和購物中心啟動同時段員工與用餐顧客的名單調查，進行匡列及採檢；也將持續公布相關資訊，請大家安心。

新竹市政府證實案17932新竹縣某科技大學女學生曾於1月11日晚間到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，新竹市府立即啟動應變措施，該餐飲店啟動場所清潔消毒工作，並自即日起至19日暫停營業。藏壽司新竹巨城店也公告，因應百貨消毒作業，即日起至18日（二）暫停營業3天，直到19日（三）才恢復正常營運。

遠東SOGO百貨新竹店今晚在臉書公告，配合政府疫調足跡，於今日晚間7點閉店。連棟的巨城購物中心也表示傍晚接獲新竹市衛生局通報有確診者足跡後，即提前閉店進行全館清潔消毒工作。

有網友在「新竹爆料公社」表示，剛剛在巨城準備看18：40的電影「驚聲尖叫」，坐下沒多久，燈全部亮了，工作人員說發現確診者，補兩張免費招待券要求他們離開。

對此，新竹市長林智堅在臉書回應，確診個案17932曾於1月11日（二）晚間7至9時許，到新竹巨城購物中心2F藏壽司餐廳用餐。

（取自新竹爆料公社）

林智堅表示，已經啟動應變措施，該餐廳進行清潔消毒工作，並即日起暫停營業至19日止。巨城購物中心明（17）日也將停止營業一天，進行全館消毒。

林智堅強調，已和購物中心啟動同時段員工與用餐顧客的名單調查，進行匡列及採檢；若在上列時間曾出入相關場所的市民朋友，請進行自我健康監測，並注意是否出現相關症狀，市府將持續公布相關資訊，請大家安心。