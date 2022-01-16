新年伊始，標榜「愛與關懷 歲末祝福」的獎助學金，正式頒發。台中市民眾服務社辦理110年下半年度「台中市國中暨小學獎助學金」，由各校協助推薦品性優秀、勤勞清寒及家境困難的學生，16日頒發獎助學金，國中組每名四千元；國小組每名三千元。親自出席的台中市民眾服務社理事長郭元瑾表示，這次台中市國中暨小學獎助學金，共嘉惠185位學生。

郭元瑾指出，為關懷照顧及鼓勵弱勢家庭（單親、家境困難、雙親有重症病者、隔代養育者及其他），由原台中市八區學校協助推薦品學優秀、家境困難學生。推薦對象為65所公立國小高年級（五、六年級各一名），及28所公立國中（一、二、三年級各二名）。

至於獎助學金，國中組每名四千元；國小組每名三千元。

結果頒發情形，國小5、6年級，共有41所，總計77位同學受獎；國中共有20所，總計108位同學受獎，此次發放獎助學金和歲末祝福伴手禮，共計近90萬元。

郭元瑾精心準備迎新伴手禮，含有機蛋一盒、惠中寺蘿蔔糕兩盒、人蔘烏骨雞湯一包及防疫口罩一盒。

另鼓勵受獎學生勇於表現自己，本次頒獎典禮活動，特別增加才藝表演項目，計有九位同學報名參加，每位上台表演同學，台中市民眾服務社致送獎勵金。