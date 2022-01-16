2022澳洲網球公開賽17日點燃會內賽戰火，單打台灣僅曾俊欣在男單出賽，持外卡參賽的他，首輪將對上世界排名第100的德國選手歐特（Oscar Otte），比賽預計台北時間不早於下午1點。

曾俊欣去年在葡萄牙拿下轉入職業後首座ATP挑戰賽冠軍，後來也獲得澳網官方提供一張亞洲外卡，直接進入澳網會內賽128籤，對於轉入職業後首個四大賽會內賽，曾俊欣說：「其實蠻興奮跟期待的，因為這個對手我也沒有打過，自己又是第一次參加大滿貫會內賽，就告訴自己保持平常心，希望可以把最好的表現發揮出來。」