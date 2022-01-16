日前美媒報導了美國海軍首次正式公開下一代防空驅逐艦DDG(X)的概念設計草案，並聲稱DDG(X)首艦將在2028年開工建造，以兩階段發展方式打造美國海軍未來主力戰艦。草案公布後引起各界討論，許多軍事觀察人士表示，除了全電力系統外，DDG(X)在外觀上與055「實在是太像了」，而且DDG(X)要到2030年才形成戰鬥力，屆時以中國的造艦能力，應該會推出更新式的海軍主力戰艦。

據《新浪網》指出，所謂兩階段發展是指在繼承「柏克III」級導彈驅逐艦大量成熟技術基礎上，DDG(X)將使用更多新的技術與新設備。但若從艦艏反角折線、前後分立式艦橋、航海艦橋外島台、位於艦體舯部的垂直發射系統的設計來看，這個DDG(X)簡直是055大型驅逐艦的「美國兄弟」。而設計概念圖中的4面S波段有源相控陣雷達位於航海艦橋上方，則更像西班牙F-100巴贊級。

美國海軍首次正式公開下一代防空驅逐艦DDG(X)的概念設計草案，預計在2028年開建，以兩階段發展方式打造美國海軍未來主力戰艦。（圖／推特@louischeung_hk）

從DDG(X)與055艦（圖）的外型構圖來看，確實有太多相似的地方。（圖／推特@louischeung_hk）

報導說，設計概念圖只是草案，美海軍在圖上也標明實際艦艇可能會有差別。如果從美國海軍其它管道公佈的視頻、照片來看，還在測試的一些模型更像是「柏克艦體+朱瓦特的上建」，有可能這才是真正的DDG(X)。

無論外型如何，外界比較關切的還是技術與性能，分析人士認為，從已公佈的資訊觀察，DDG(X)的Baseline版本首批艦，大部分性能中規中矩，少部分性能比較突出，後續「增量」版本會較難預料。比較中規中矩部份包括使用柏克III相同的新型AN/ SPY-6雷達，與沿用已裝備30多年的MK-41型垂直發射系統。而比較突出的則是採用朱瓦特級的IEP整合式全電推進系統，這將給它的艙室分佈、全艦能量分配等帶來比較大的優勢。

此外則是加裝了一具150千瓦級的雷射武器，比現在美軍正在測試的ODIN式雷射的威力增強4到5倍，雖然無法打擊高超音速反艦導彈或反艦彈道導彈，但起碼能夠對小型亞音速反艦導彈形成有效殺傷。至於艦艏的垂直發射單元上，可能會採用創造性的模組化設計，以海基中程彈道導彈的VPM整合式垂直發射系統取代32單元MK-41垂直發射系統。

DDG(X)基線版要到2030年才形成戰鬥力，屆時以中國的造艦能力，應該會在055艦（圖）上推出改進型等更新式的海軍主力戰艦。（圖／中國軍網）

分析指出，在上述DDG(X)的Baseline版本只是初步，未來還有「增量」版本，預計在動力上將使用更先進的綜合推進和能量系統，雷達電子系統上將現有14英尺陣面AN/SPY-6升級到更大的18英尺陣面，大幅提高探測能力與綜合作業能力，同時還會擴充雙波段雷達、綜合射頻桅杆等。

至於武器系統上，DDG(X)增量版可能改用MK-57型垂直發射系統，雷射武器會增加為2部600千瓦級大型雷射，可以防禦超音速反艦導彈與反艦彈道導彈攻擊。

目前DDG(X)的Baseline版2028年才能開建，2030年才能服役，其見有規劃對對中共055艦沒有形成跨代優勢，對空、對海火力甚至還不如055艦，至於增量版有可能會提高，但其正式開建的時間不會早於2030年。若到了2030年，055艦可能在第3代雷達系統、第2代艦射高超音速武器與艦射反導攔截彈、電磁炮和第2代鐳射武器等等都可能已經上艦，到時DDG(X)仍難以突顯優勢。

分析人士認為，DDG(X)不得不邊做邊改，主要是柏克級艦體已經太過老舊，動力能源系統能力不足，已不值得繼續升級下去。與中國之間的大國競爭需求又極迫切，時間上壓力很大，因此選擇將最成熟技術先在新艦上使用，再於原有基礎上慢慢添加設備。只是到2030年服役的艦艇才相當於2020年服役的055艦，以中國艦艇發展速度看，很難預料增量版出台後，中國的戰艦已發展成什麼樣子了。