火山海嘯威脅已消退！東加通訊仍舊中斷 20:352022/01/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南太平洋島國東加的海底火山上周六發生大規模噴發，它所引發的強烈海嘯，曾促使澳洲東岸、夏威夷、阿拉斯加、美國西岸與日本都緊急發布海嘯警報，不過日本已在周日解除海嘯警報。由於東加全島的電話與網路迄今依然斷線，島上10.5萬居民無法與外界聯絡，也無法立即得知傷亡與災情報告。 東加火山噴發全球有感 萬里外阿拉斯加都聞巨響 49顆星鏈衛星 拂曉抬頭就可見 #東加 #海嘯 #海嘯警報 #通訊 #中斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海底火山噴發白天轉黑夜 東加居民：為我們祈禱 12:192022/01/16 國際 《資訊服務》疫情延燒 三竹企業通訊軟體火紅 12:332022/01/14 財經 統一證券董事長林寬成 定期海搜網路 揪出冒牌投顧 04:102022/01/14 產業特刊 疫情擴散 合庫：已有營運不中斷等防疫措施 隨時可啟動 19:132022/01/13 財經 熱門股－威潤 攻上漲停收復均線 04:102022/01/15 證券．權證 歐美Omicron確診創新高 摩根： 聯準會升息時程不會因此中斷 03:062022/01/13 財經 新竹縣府投入5400萬建東海國小新校舍與活動中心 15:062022/01/16 生活 全台濕冷變天！低溫下探14度 一張圖看本周降雨熱區 20:412022/01/16 生活 駁斥中國海洋權聲索 美艦南海集結 04:102022/01/14 話題觀察 海底火山噴發掀海嘯 東加全島斷訊紐國總理關切 09:582022/01/16 國際 拜登猛推這些新政策 專家嘆：讓大陸搶佔世界霸權 19:482022/01/12 國際 財經熱門新聞 因應Omicron疫情 台哥大明起北北基桃竹居家上班至2／20 - 財經 - 工商 16檔投信押寶 喜迎金虎 - 財經要聞 - 工商時報 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 台積電攻破700城門快了？專家爆關鍵時間點：散戶大驚 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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