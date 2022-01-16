南太平洋島國東加的海底火山上周六發生大規模噴發，它所引發的強烈海嘯，曾促使澳洲東岸、夏威夷、阿拉斯加、美國西岸與日本都緊急發布海嘯警報，不過日本已在周日解除海嘯警報。由於東加全島的電話與網路迄今依然斷線，島上10.5萬居民無法與外界聯絡，也無法立即得知傷亡與災情報告。