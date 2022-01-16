烏克蘭政府電腦系統現惡意軟體 疑與俄國有關 20:352022/01/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正當俄羅斯與烏克蘭關係緊張之際，美國微軟表示，上周四它在烏克蘭政府與民間機構的電腦系統中，偵測到破壞性極高的惡意軟體。由於當天烏克蘭政府網站還曾遭遇大規模網攻，該國官員懷疑網攻與惡意軟體分別與白俄羅斯與俄羅斯的情治單位有關。 與北約會談前夕 俄在烏克蘭邊境實彈演習 俄羅斯與西方會談 烏克蘭慘遭邊緣化 #烏克蘭政府 #惡意軟體 #電腦系統 #俄羅斯 #網攻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄籲美即時回應訴求 別拖延對話 04:102022/01/13 國際大事 北約─俄羅斯會談 雙方立場強硬 談判不樂觀 04:102022/01/13 國際大事 北韓試射飛彈 美制裁涉武器採購人員和俄國公司 12:282022/01/13 國際 學者：台灣與烏克蘭情勢類似彼此連動 但台灣地小兩岸關係應更謹慎 14:012022/01/13 政治 紐時：烏克蘭只是俄國佈局裡的一小步 19:412022/01/15 國際 若外交手段未能達標 美憂俄羅斯準備入侵烏克蘭 07:202022/01/15 國際 烏克蘭遭大規模網攻 俄羅斯部署更多部隊演習 21:352022/01/14 國際 歐盟研討首部防禦白皮書 抗衡俄中 04:102022/01/15 國際大事 美俄會談誰佔上風？CNN：普丁將認清誰才是老大 00:052022/01/11 國際 日內瓦安全會談 俄對美保證無意入侵烏克蘭 04:472022/01/11 國際 傳俄國特工滲透烏東 製造入侵藉口 04:102022/01/16 焦點要聞 財經熱門新聞 因應Omicron疫情 台哥大明起北北基桃竹居家上班至2／20 - 財經 - 工商 16檔投信押寶 喜迎金虎 - 財經要聞 - 工商時報 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 台積電攻破700城門快了？專家爆關鍵時間點：散戶大驚 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。