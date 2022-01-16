正當俄羅斯與烏克蘭關係緊張之際，美國微軟表示，上周四它在烏克蘭政府與民間機構的電腦系統中，偵測到破壞性極高的惡意軟體。由於當天烏克蘭政府網站還曾遭遇大規模網攻，該國官員懷疑網攻與惡意軟體分別與白俄羅斯與俄羅斯的情治單位有關。