喬帥敗訴無法參加澳網 已搭機離澳 20:342022/01/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 喬帥敗訴無法參加澳網 已搭機離澳。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界排名第一的男子網球球王喬科維奇，針對澳洲政府二次取消簽證提出上訴的訴訟，在歷經數小時的聽證審理，澳洲法院周日判決喬帥敗訴，這也正式宣告他因為被遞解出境而無法參加澳洲網球公開賽。喬帥表示他對該結果非常失望，並已在當天搭機離開澳洲。 澳網簽證風雲 喬帥去年11月就知可能無法參賽 世界經濟論壇視訊會議17日登場 習近平將演說 #喬帥 #敗訴 #參加 #搭機 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台人在澳洲確診 頭痛到崩潰 診所一句話讓她驚呆 15:592022/01/16 生活 餐飲新兵報到！聯發國際掛牌 04:102022/01/14 證券．權證 戴立忍新片《明天比昨天長久》高雄開鏡 姚志衞參加金馬與台灣結緣 16:352022/01/16 娛樂 喬帥上訴 合議庭今定去留 04:102022/01/16 運動天地 喬帥為何敗訴？法官：移民部命令沒有違法 15:292022/01/16 體育 力挺喬帥！塞爾維亞總統4分鐘談話質問澳洲總理 10:552022/01/15 體育 抽籤波折多 喬帥仍是第1種子 04:102022/01/14 運動天地 網球》太戲劇化 Netflix將把「喬帥事件」納入紀錄片 14:112022/01/14 體育 澳二度取消簽證 喬帥恐3年無法入境 04:102022/01/15 國際大事 報價攀揚 塑化廠受惠 04:102022/01/14 證券．權證 拒打疫苗代價高 喬柯維奇恐丟球王寶座 14:172022/01/16 體育 體育熱門新聞 喬帥敗訴無法參加澳網 已搭機離澳 - 體育 - 工商 網球》生涯獎金快被父親敗光 前美網冠軍養傷還要還債 - 體育 2021年最吸金運動員 麥葛雷格1分鐘賺2.3億狠甩C羅 - 體育 澳網簽證風雲 喬帥去年11月就知可能無法參賽 - 體育 NBA》柯瑞右手痠痛缺席明天客戰灰狼 傷勢應無大礙 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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