世界排名第一的男子網球球王喬科維奇，針對澳洲政府二次取消簽證提出上訴的訴訟，在歷經數小時的聽證審理，澳洲法院周日判決喬帥敗訴，這也正式宣告他因為被遞解出境而無法參加澳洲網球公開賽。喬帥表示他對該結果非常失望，並已在當天搭機離開澳洲。