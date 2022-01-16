北韓領導者人金正恩最近的公開形象令各界驚訝不已，因為他明顯瘦了。許多媒體認為，如今的金正恩，是10年前掌政以來最苗條的。為何有此巨大改變，有些看法認為與疫情有關，他平時喜歡的美食難以進口，也有看法認為民眾正在挨餓，他再胖下去會對自己的統治有危險。

俄羅斯衛星網引述英國地鐵報(Metro)的說法，去年12月，金正恩在朝鮮勞動黨（WPK）會議上的合影成為官媒的主要內容，人們發現金正恩的體重明顯減輕，但同時也沒看過他有什麼健康問題，顯然是節食與減肥。

金正恩自2011年上台以來，體重就直線上升，到2020年體重達到140公斤，還因此而造成腿部受傷，曾有一段時間必須柱個拐杖。

北韓專家林所金（Sojin Lim）表示，大眾媒體長期以來一直在猜測金正恩的飲食，一些看法認為，曾在瑞士留學的金正恩，對於西式美食是相當瞭解的，他對瑞士奶酪的喜歡程度達到「上癮」的地步，同時也熱愛美酒，包括伏特加、軒尼詩干邑和香檳。

說少數曾造訪北韓的人物也證實，金正恩的國宴有許多相當豪華的菜餚，許多都是高熱量的，這也造就了金正恩破百的體重。但由於最近邊境關閉，這些美食的供應鏈被切斷，所以他也必須改變飲食內容。

林所金說，或許他的謀臣向他建言「在國內人民正在挨餓時，還維持胖子的身材是很危險的，這時要瘦下來，以顯示領袖與人民一起受苦，這是很重要的。」

林所金認為，金正恩的所有照片、影片與公開講話，都是個人崇拜和宣傳的一部分，他的所有形像都是精心打造的，因此展示出他瘦下來的身型，也是宣傳的一部分。

另一種看法認為，金正恩曾在去年4月接受過心臟手術，他在術後的恢復時期，也必須節制飲食，這應該也是他瘦下來的原因。