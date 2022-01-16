新北中信特攻「X87城市特務主題周」第2天迎戰台南台鋼獵鷹，「黑豹」阿巴西全場火力四射砍進31分，外帶7籃板、6助攻，創T1聯盟本土球員得分新紀錄，加上「早哥」厄力（Cleanthony Early）延續前一天瘋狂表現，繳出33分、10籃板與11助攻的大三元數據，率領中信特攻以116比104贏球，收下主場4連勝！

今日堪稱中信特攻的紀錄之夜，除了阿巴西寫本土得分新高外，厄力創下隊史第1個大三元，還有團隊傳出隊史新高30次助攻，以及中信特攻第四節灌進40分，與台中葳格太陽並列聯盟單節最高得分紀錄。

寫下本土球員新猷，阿巴西賽後維持一貫謙遜的表示，球隊順利贏球才是最重要的，「前陣子我們團隊遇到了一點低潮，但大家都很努力持續修正，我自己最大的調整就是加強跟隊友的溝通。」不過阿巴西也談到，雖然上了場他並不在意個人數據，但球隊需要他時絕對挺身而出。

至於獲得來台首度大三元的厄力，也是中信特攻隊史首名拿到大三元的球員，他對隊友間磨合的近況感到滿意，「我們每一天都在變得更好，今天場上球的流動迅速，找到很多好的空間出手，我也鼓勵隊友們有機會就多出手。」

今天中信特攻團隊送出30次助攻，比對手多出8次，總教練李逸驊把這場連勝歸功於厄力的穿針引線成功串起團隊，此外光哥也特別點名射手謝亞軒，「沉寂很久今天終於復活，幾度關鍵的三分球讓全場、包括我在內都看得血脈賁張。」

謝亞軒今天共進帳15分，找回手感的他感謝隊友無私外，也提及回到主場就像回到自己的家，感到相當舒適，「我覺得在新莊體育館，團隊命中率跟進攻方面的流動性都比在客場好，很感謝球迷進場支持。」