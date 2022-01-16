英加強劑接種計畫 延伸到16與17歲族群 20:402022/01/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）發布聲明指出，自周一起16與17歲年輕人也可接種疫苗加強劑。他聲稱，由於目前英國5名成年人當中已有4名都已接種加強劑，因此政府決定將計畫向下延伸到16與17歲族群，希望透過強化免疫力保護自身與家人安全。 一日國王三生難忘 晶英國際行館推58萬元頂級客房專案 英國華人社區代表李貞駒 遭軍情五處指控為中共代理人 #加強劑 #歲族群 #英國 #接種計畫 #衛生大臣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中共統戰滲透國會 英情報單位發函警告議員 07:512022/01/14 國際 陸駐外兩使館分駁情報部門指控涉間諜活動、政治干涉 09:512022/01/14 兩岸 防疫封城官邸開趴 英國首相強生道歉 21:472022/01/13 財經 萊鎂醫 iNAP產品獲准銷英 04:102022/01/13 證券．權證 BBC總部莎士比亞雕像遭人敲壞 因為作者太爭議 17:512022/01/13 國際 南投加強劑施打衝破2萬劑 衛生局籲勿恐慌、周末加開接種場次 11:482022/01/13 生活 萊鎂醫iNAP產品獲英UKRP許可 可望在英上市 12:232022/01/12 財經 貶回平民為性醜聞挨告 安德魯王子慘了 11:352022/01/14 國際 疫情續延燒！蘋果要求所有員工提交加強劑證明 20:402022/01/16 財經 《國際產業》英超市森寶利上季銷售暢旺 調升全財年獲利估值 15:062022/01/13 財經 英女王清理門戶 如面對哈利梅根 04:102022/01/15 國際大事 財經熱門新聞 因應Omicron疫情 台哥大明起北北基桃竹居家上班至2／20 - 財經 - 工商 16檔投信押寶 喜迎金虎 - 財經要聞 - 工商時報 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 台積電攻破700城門快了？專家爆關鍵時間點：散戶大驚 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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