英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）發布聲明指出，自周一起16與17歲年輕人也可接種疫苗加強劑。他聲稱，由於目前英國5名成年人當中已有4名都已接種加強劑，因此政府決定將計畫向下延伸到16與17歲族群，希望透過強化免疫力保護自身與家人安全。