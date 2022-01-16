根據Opinium發布的最新民意調查顯示，在英國首相強生被爆在2020年封城期間違反防疫規定，出席唐寧街官邸一場派對後，在野工黨支持度升高到41％，大幅超出執政保守黨的31％，這也創下工黨自2013年以來領先保守黨的最大幅度。