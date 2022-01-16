強生醜聞爆發 工黨領先保守黨幅度創2013年之最 20:402022/01/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據Opinium發布的最新民意調查顯示，在英國首相強生被爆在2020年封城期間違反防疫規定，出席唐寧街官邸一場派對後，在野工黨支持度升高到41％，大幅超出執政保守黨的31％，這也創下工黨自2013年以來領先保守黨的最大幅度。 英相強生封鎖期間開趴 保守黨同僚要求辭職下台 肇喜登峰巡迴賽》環台公開賽雙雄6桿領先 爭奪TPGA獎金王 #強生 #工黨 #保守黨 #醜聞 #領先 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫封城官邸開趴 英國首相強生道歉 21:472022/01/13 財經 點評MVP候選人 魔術強生讚莫蘭特 04:102022/01/12 運動天地 空巴產量復甦領先波音 04:102022/01/13 全球財經 貶回平民為性醜聞挨告 安德魯王子慘了 11:352022/01/14 國際 脫歐一年 柴契爾主義還魂 04:102022/01/04 時論廣場 陸股看漲 消費股將扮領頭羊 04:102022/01/10 投資理財 日立慈善盃首輪 蔡佩穎領先 04:102022/01/08 運動天地 李靚蕾昔深夜貼臉疑「男友人」遭瘋傳 風向瞬變恬妞女兒慘被波及 09:482022/01/06 娛樂 航運三雄今年偷偷變了 謝金河爆1支明牌：遙遙領先對手 15:512022/01/08 財經 Omicron病例激增 英國首相強生仍抵拒採封鎖措施 05:222022/01/05 國際 英首相強生道歉 曾在封鎖期間在官邸聚會開趴 22:492022/01/12 國際 財經熱門新聞 因應Omicron疫情 台哥大明起北北基桃竹居家上班至2／20 - 財經 - 工商 16檔投信押寶 喜迎金虎 - 財經要聞 - 工商時報 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 台積電攻破700城門快了？專家爆關鍵時間點：散戶大驚 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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