隨著新冠疫情持續在美延燒，根據媒體報導，蘋果在傳送給員工的電子郵件指出，自1月24日開始，所有員工都必須提供注射疫苗加強劑的證明。如果沒有提交接種加強劑的證明，員工將必須進行篩檢，而且結果呈現陰性才能進入公司。