疫情續延燒！蘋果要求所有員工提交加強劑證明 20:402022/01/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著新冠疫情持續在美延燒，根據媒體報導，蘋果在傳送給員工的電子郵件指出，自1月24日開始，所有員工都必須提供注射疫苗加強劑的證明。如果沒有提交接種加強劑的證明，員工將必須進行篩檢，而且結果呈現陰性才能進入公司。 疫情延燒！北市高中家長會聯合會受贈典禮照辦 採最高規格防疫 接連執行3項選舉勤務 烏日警友贈蘋果慰問警辛勞 #加強劑 #證明 #延燒 #提交 #蘋果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英加強劑接種計畫 延伸到16與17歲族群 20:402022/01/16 財經 違建爭議持續延燒 中市府說明處理進度 11:072022/01/14 政治 樹林警捕獲車手阻40多萬詐騙 民眾淚謝贈禮 16:362022/01/14 社會 禾馨涉開不實診斷證明詐保 網友揭業界高招理賠手法 14:542022/01/14 社會 美「中國行動計畫」重大挫折 檢方將撤銷對華裔教授陳剛指控 15:302022/01/15 兩岸 國內疫情延燒他見防疫工作讚「反應變快」 網急喊：別鬆懈 08:382022/01/13 生活 擋Omicron變重症 前台大醫揭關鍵數據：快打第三劑 08:462022/01/16 生活 南投加強劑施打衝破2萬劑 衛生局籲勿恐慌、周末加開接種場次 11:482022/01/13 生活 蘋果日報印刷公司遭呈請清算 排定3月聆訊 15:312022/01/13 財經 廣東珠海發現7例Omicron陽性個案 飛往北京航班今起全部取消 21:432022/01/14 兩岸 Apple Car供應鏈搶破頭！有廠商被翻牌子：蘋果想入股 14:502022/01/13 財經 財經熱門新聞 因應Omicron疫情 台哥大明起北北基桃竹居家上班至2／20 - 財經 - 工商 16檔投信押寶 喜迎金虎 - 財經要聞 - 工商時報 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 台積電攻破700城門快了？專家爆關鍵時間點：散戶大驚 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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