女星楊晨熙卸下「果凍姐姐」身分後轉戰通告藝人，不時在網上分享日常生活，近日她在社群網站分享金錢觀，卻圖文不符曬出一張只圍浴巾的自拍辣照，讓網友全歪樓。

照片中，楊晨熙挽起頭髮，只用一條白色浴巾遮胴體，露出大片雪白香肩和鎖骨，格外撩人，尤其浴巾看起來還不是緊緊圍住，而是她用一手輕輕扶著，加上另一隻手忙著拿手機自拍，若一個不小心讓浴巾滑落，就有走光危險。辣照曝光後，吸引許多粉絲留言「犯規啦」、「這毛巾哪時候才會掉下來啦，我等很久了」、「好美呀」。

另外，楊晨熙在文中分享金錢觀，笑稱年尾有點入不敷出，但早上看了一篇標題「有頭腦的女人，都很會花錢」的文章後，罪惡感就減少一些了，並提到花錢也是門高深的學問，認為所謂不會花錢的女人 ，不是指很省或很節儉，

而是會將錢花在一些毫無意義的事情上，像是吃喝玩樂，最終只讓自己越來越平庸，或是一些結婚有家庭的女人，所有錢都花在小孩老公身上，對自己變得吝嗇，可如此無私犧牲，未必能換來好結果。

楊晨熙最後總結「真正聰明的女生，不僅能賺錢，更是會花錢，花對地方～將自己的人生經營得越來越好」，並決定把好好學習「花錢」這件事，當作是給自己新的一年課題。