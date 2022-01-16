新竹縣政府針對確診者足跡進行消毒，要求業者停業。（新竹縣政府）

中央16日公布確明新科大女學生和社團女老師竹縣確診，新竹縣衛生局針對兩人足跡疫調，詳細疫調內容晚間出爐，兩人曾到新豐、竹北的餐飲、運動場域，環保局陸續已派員消毒中。

衛生局指出，目前明新科大初步配合停課2天、學校的游泳池、保齡球館、7-11停業2天，即日起學校各大小型活動暫停，配合各項防疫措施。環保局消毒校內道路及外圍週邊，學校落實所接觸活動場地等加強環境消毒，疫調持續中，接觸者進行擴大匡列中。

17日上午在明新科技大宗山樓篩檢站將持續運作，呼籲若有相關公共場所足跡或覺得有採檢必要的民眾，可前往明新科大採檢站進行採檢。

一、案17932足跡：

1/11下午約18:00-18:30五十嵐(新竹縣竹北市中正東路262號)停留約15分鐘，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/12中午約12:00-12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/13上午約11:00-12:00永杏小兒科診所(新竹縣新豐鄉新興路75號)約停留1小時，全程有戴口罩。

1/13中午約12:00-12:15餃子大王(新竹縣新豐鄉新興路163-1號)外帶，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/14中午約12:00-12:15學生餐廳久富餐廳(明新科大)外帶，全程有戴口罩。

1/15中午約12:10-12:15全能運動休閒館(新竹縣新豐鄉新興路68號)約停留15分鐘，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

二、案17933足跡：

1/13晚上約11:00家樂福超市新豐建興店(新豐鄉建興路一段116-2號)全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/14中午約12:00-12:15學生餐廳久富餐廳(明新科大)外帶，全程有戴口罩罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/14下午約17:30-18:00 昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:10-12:15全能運動休閒館(新竹縣新豐鄉新興路68號)約停留15分鐘，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15下午13:30-13:35糖奶奶 新豐明新店(新竹縣新豐鄉新興路21號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

新竹縣政府公布確診者足跡。（新竹縣政府）

新竹縣政府公布確診者足跡。（新竹縣政府）

衛生局呼籲，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，不得搭乘大眾運輸。