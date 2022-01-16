運動員在場上的吸金能力遠超我們想像，足球界代表人物有梅西(Lionel Messi)、C.羅納多(Cristiano Ronaldo)，籃球則有詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)，而大家熟知的大多是他們的年收入，最近英國投注公司公布了2021年運動名人「每分鐘收入」排行，結果令人嘆為觀止。

⚽ 25. Cristiano Ronaldo - $18,662 a minute

🏈 14. Tom Brady - $37,500 a minute

🥊 2. Saul 'Canelo' Alvarez - $444,444 a minute



It took @TheNotoriousMMA just SEVEN SECONDS to make $1m 😱 🤯https://t.co/snw9cpgv8H — GiveMeSport (@GiveMeSport) January 9, 2022

這份榜單讓大家知道他們到底有多會賺，投注公司從2020年5月統計到2021年5月，以比賽每分鐘換算，其中未包含球員個人事業收入(廣告、代言等)，知名UFC格鬥巨星「嘴炮」麥葛雷格(Conor McGregor)奪下第1名寶座，他每分鐘能狂賺869萬美元(約台幣2.4億元)，完全是「以分計費」。

第2名的這位同樣也很能打，他是墨西哥拳手阿瓦瑞茲(Canelo Alvarez)，每分鐘能賺44.4萬美元(約台幣1227萬元)，第3名是NFL明星四分衛普雷史考特(Dak Prescott)，每分鐘賺進32.5萬美元(約台幣898萬元)，第4名同樣是NFL球星史丹利(Ronnie Stanley)。

接著第5到第16名全由NFL球星霸榜，其中傳奇四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)排在第14名，而第17名終於輪到足球員，由巴西巨星內馬(Neymar)奪下，他每分鐘賺進3.2萬美元(約台幣88萬元)，但第18到第21名位置仍被NFL球員搶走。

第22名是NBA球星杜蘭特，每分鐘2.38萬美元(約台幣65.7萬元)，第23名梅西緊追在後，每分鐘2.3萬美元(約台幣63萬元)，第24名是湖人球星安東尼戴維斯(Anthony Davis)，每分鐘1.99萬美元(約台幣54.9萬元)，第25名是C羅，每分鐘1.8萬美元(約台幣50萬元)。