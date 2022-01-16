學妹失戀找「療傷」，找上人夫是何居心？1名人妻在網路上抱怨，丈夫與1名公司下屬兼大學學妹私下感情很好，某次她臨時北上照顧病母1周，回家時發現父子倆不在家，之後竟看見父子倆與該「學妹」一同進家門，丈夫則解釋因對方失戀才陪伴療傷，兒子則偷偷告訴她，對方曾問兒子「比較喜歡阿姨還是媽咪？」

該名人妻在臉書「匿名公社」發文說「先生趁我回娘家，帶孩子去跟別的女人吃飯！」她說丈夫任職公司有名女屬下與丈夫感情很好，丈夫也是對方大學學長，對方曾因為趕企劃到家中作客並加班，去年12年她因為母親生病北上1周，1周後回家時發現家中沒人，婆婆則說丈夫早已經把兒子接走。

該人妻說，正當她納悶家人去哪時，大門一開竟是父子與「那位學妹」一起進門，該學妹看到她則一臉尷尬說要離開了，丈夫解釋只是一起吃飯；後來兒子洗澡時對她說周末2天都跟「阿姨」一起吃飯、逛街，還說「阿姨有問我比較喜歡阿姨，還是比較喜歡媽咪」，她氣得再度質問丈夫，丈夫則說因為對方失戀才陪伴，最後甚至朝她罵髒話，強調「帶孩子又不能幹嘛」。

人妻抱怨丈夫與1名公司下屬兼大學學妹私下感情很好，某次她臨時北上照顧病母1周，回家時發現父子倆不在家，之後竟看見父子倆與該「學妹」一同進家門。（翻攝自臉書「匿名公社」）

其他網友則留言「我才不信失戀這說法，那也不是找上司跟學長療傷吧」、「這真的有事，趕快離婚吧」、「丈夫強調帶孩子不能幹嘛，超級奇怪！所以孩子不在就會幹嘛？」「那學妹的反應也不對勁，還問孩子那種問題！」