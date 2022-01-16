台中葳格太陽結束連3周主場賽程，16日作客中原大學挑戰地主桃園雲豹，桑尼（Sani Sakakini）強攻35分、20籃板，搭配亞洲外援何喬登（Jordan Heading）單場轟進創紀錄的8記三分球，繳出32分、10籃板和6助攻的全能表現，終場119比115搶下2連勝。

太陽洋將萊特（Julian Wright）因右後大腿拉傷缺陣，所幸傷勢並不嚴重，預計下周就可正常出賽。但此役葳格太陽僅剩桑尼與何喬登2名外援搭配本土球員，面對3名洋將加1名亞洲外援全到齊的桃園雲豹，打得格外辛苦，尤其桑尼又在比賽終了前2分鐘犯滿離場，讓比賽一度緊張。

太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後就表示：「這是場團隊勝利，尤其我們只有2名外援的情況下，能團結一心搶下勝利，我為球員們感到驕傲！」桑尼也說：「今天無論籃板或助攻我們都表現得很好，尤其防守端我們真的非常努力，我們值得這場勝利。」

提到自己犯滿畢業的情況，桑尼表示自己當時並不擔心，「我們有很多很好的球員，無論誰在場上都沒問題，不會因為少了一個人有不一樣結果，我對隊友有信心，相信隊友！」

全場三分球14投8中、創聯盟單場最多三分球紀錄的何喬登同樣表示：「當時不只是我，每個人都挺身而出，最後兩分鐘大家一起努力撐過去，這是場很棒的勝利，相信我們會越來越好！」