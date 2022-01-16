新竹巨城購物中心因傍晚突然接獲通報有確診者足跡，因此臨時提前閉店，進行全館消毒，因應百貨消毒作業，藏壽司巨城店也公告，即日起至18日暫停營業3天，消息一出，有網友PO出新竹巨城停車場畫面表示，有種逃難的感覺，不少網友一看直呼：「快逃」！

有網友PO出新竹巨城停車場畫面，不少人一看直呼：「快逃」。(圖/截自新竹人新竹事臉書)

遠東SOGO百貨新竹店16日傍晚接獲有確診者足跡，7點緊急閉店清消，藏壽司新竹巨城店也公告暫停營業3天，有網友抱怨，壽司吃到一半被清場，還有準備在巨城看電影的，進場沒多久電影院突然燈全亮，要求觀眾全部離開。

由於SOGO百貨新竹店配合疫調閉館，連棟的新竹巨城購物中心也受到波及，有網友在臉書社團《新竹人新竹事》貼出一張照片表示「這是巨城嗎？」，截圖中有人抱怨停車場都被塞爆出不去了，形容有種逃難的感覺。

照片曝光後，引起熱烈討論，不少網友紛紛回應「新竹人現在不是逃離巨城的路上，就是不在巨城了」、「還好剛剛18:40結帳時店員有告知，已逃離」、「還卡在8樓」、「快陶啊啊啊啊」、「有足跡，大家都害怕，跟逃難一樣」、「真的是炸了」。