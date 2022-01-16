對於民進黨政府研擬日本福島核災食品解禁，並且「正名」以「福食」取代「核食」，有媒體人在其臉書專頁《文翔政論》表示，他發現一件奇怪的事情，積極提醒他不要輕易讓日本政府橫柴入灶的，竟然是日本朋友們。

民進黨政府研擬日本福島核災食品解禁，傳出為避免福島五縣市食品引發恐慌，研擬以「福食」取代「核食」。民進黨立委趙天麟16日受訪指出，經過美豬、公投後，台灣社會更趨於成熟，不能一概而論把日本福島相關食品簡稱為核食，清楚定義正名是有必要的。

不過，有媒體人在其臉書專頁《文翔政論》表示，只要科學檢測，一翻兩瞪眼，該開放也沒理由拒絕。不過他發現一件奇怪的事情，積極提醒他不要輕易讓日本政府橫柴入灶的，竟然是日本朋友們。

《文翔政論》指出，媒體人早田先生與本田先生採訪核醫學專家森田康彥，森田住在福島縣，是三一一大地震重災區，不僅是核輻射專家，也是當地居民，從他的觀點來談對日本福島核災食品解禁的看法，訪問在《台灣通信》YT頻道放送以及在《亞洲週刊》刊登。

森田康彥指出，福島當地看不到輻射相關數字測量結果，日本官方只喊「安心安全」口號，實際不聞不問，實情相當模糊。台灣欲加盟CPTPP必須獲得其他11國家同意，不是在日本一國的手裡。

森田康彥披露，日本官方本意不在將五縣食品推銷到台灣，而是向日本國內展開「大內宣」，弱化核災議題。因為如果友日的台灣也禁止，就有點說不過去，難替自己圓話。因此目的就是日本官方對自己國民大內宣「海外消費者都說日本食品很安全」來誘導國內輿論。

森田康彥呼籲，日方必須提供台方「持續性測量」的數據，讓台方來評估，尤其應避免被台方誤解「為了力推核食，先提供疫苗」這樣的局面。