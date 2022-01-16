英國藥廠葛蘭素史克（GSK）15日拒絕聯合利華（Unilever）提出500億英鎊（逾1.88兆台幣）收購其擁有止痛藥普拿疼、舒酸定牙膏和口香糖Extra等知名產品的消費者保健業務，指後者出價「根本低估」其價值與前景。GSK堅持分割該業務的計畫。

擁有多芬香皂與馬麥醬等多個重要產品的聯合利華證實有提出收購建議，因為其持續重整食品、美妝與居家護理等品牌組合，GSK的消費者保健業務能帶來「強力的策略契合」。

聯合利華的美妝與個人護理等產品銷售在新冠疫情爆發後大受影響，加上塑膠與石化等原料成本走高而拖累利潤率，股東要求提振股價的壓力不斷增加，公司想藉收購來壯大相關業務的版圖來改善業績。

若GSK接受收購建議，聯合利華的出價就成為爆發疫情以來全球最大宗收購案，讓聯合利華轉型為重大的美妝與個人護理用品商，跟美國雅詩蘭黛和法國萊雅等品牌競爭。

GSK跟聯合利華一樣，都面對股東要求提振股價的壓力。尤其GSK研發新冠疫苗失敗後，股東的壓力更大。

GSK表示已三次收到聯合利華收購建議，前一次是去年12月20日，當時提出價碼是417億英鎊現金，和價值83億英鎊的聯合利華股票。即使最新建議的價碼改為500億英鎊現金，但GSK仍認為低估其業務價值與前景。

GSK指其消費者保健業務中期銷售有年增6％潛力。聯合利華出價未把這潛力計算在內而不符合股東最大利益。

外界認為通膨率持續攀升，擁有忠實顧客的消費用品能讓一家公司維護其獲利表現。

GSK發表聲明，董事會維持把消費者保健業務分割成獨立公司上市，預計今年中完成計畫，強調有信心其成為獨立公司後，中期業績能超越所屬產業的全球市場成長率。