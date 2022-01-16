2022年台北市長選舉，目前國民黨方面以立委蔣萬安參選呼聲最高，不過蔣萬安在黨內也有競爭對手存在。對於蔣萬安和羅智強，誰比較能夠吸引年輕族群和中間選民，《美麗島電子報》董事長吳子嘉16日在直播中指出羅智強的問題，並抱怨自己和羅一起開記者會後就被民進黨開除黨籍；同台的國民黨台北市議員徐巧芯則表示，蔣萬安在這兩個族群當中的民調也都比較高。

吳子嘉16日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，和徐巧芯以及民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華討論今年年底的縣市長選舉時，有網友提問，蔣萬安和羅智強誰比較有可能吸引年輕跟中間選票？

對此，徐巧芯表示，依照目前的民調，蔣萬安的民調是比較高的，包括在年輕族群和中間選民當中都是如此。吳子嘉則說，羅智強非常認真，又用公車又苦行。徐巧芯指出，「羅智強去選桃園很強」，吳子嘉表示，「不要害他」。

吳子嘉說，我們和羅志強都很熟，他很辛苦，「我發現一個問題，他沒有幽默感，太苦了，像苦行僧」，同時他還認為羅智強應該要包裝自己。談起羅智強，吳子嘉還忍不住直言，自己去參加一次羅智強辦的記者會之後，就被民進黨開除黨籍，「我還幫民進黨護航」。