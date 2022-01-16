倫敦證交所（LSE）向主管機關提出一個特別上市計劃，希望吸引快速成長的科技公司到英國上市，以增加對美國與亞洲等市場的競爭力。

知情人士透露，LSE向金融行為監管局（FCA）與財政部提出成立特別市場建議，讓私人公司在特定日子公開交易其股票。

該建議是每月、或每季、或每半年，安排一次為期一天到五天之間的交易窗口，讓私人公司公開買賣其股票。

以這種方式交易的私人公司，不會跟上市公司那樣接受主管機關同一程度的監督。因為主管機關的規定會妨礙新創公司前來上市的意願。

LSE去年底建議成立特別市場，做為私人公司走向上市過程中的踏腳石，在尋求籌集資金同時，可不受主管機關法令限制。因為新創公司認為相關法令會抑制其成長。

特別市場的設計，使新創公司的創辦人、員工與早期投資人，能把手中股票賣給散戶與法人來籌措現金，讓大型私人公司能接觸到公開市場。

LSE指出像銀行服務app的Revolut、金融科技公司Klarna、和匯款服務商Wise等新創公司，能透過其建議的特別市場為股東籌措資金，協助私人公司有更多選擇去成為上市公司。

LSE的建議必須得到主管機關批准與修改相關法令才能實現。FCA與財政部拒絕評論相關報導。

英國2021年脫離歐盟後，想方設法重新調整其金融市場。英國政府去年11月指示FCA，除了要維持金融穩定和保障投資人權益外，還要促進金融業的競爭力。

LSE在這背景下提出建議。因為科技業等新成立與快速成長的公司，通常到有更多上市方式選擇的美國或亞洲上市，令倫敦難以競爭。

LSE的上市公司家數近幾年持續下滑，2020年跌破2000家水準至1989家，去年小幅回升至2017家。